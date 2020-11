Roma, 14 novembre 2020 - Il bollettino dei contagi Covid in Italia, con i dati delle Regioni e, a metà pomeriggio, con il quadro completo del Ministero della Salute. Saranno diffusi nell'appuntamento quotidiano i dati su incremento dei casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli nella conferenza stampa al ministero della Salute sui dati del monitoraggio segnala che c'è una "iniziale decelerazione della curva dei contagi". Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha spiegato però che "non c'è ancora un calo della curva, l'obiettivo è ridurre più rapidamente possibile l'Rt sotto 1, per evitare che un'onda lunga possa mettere in ulteriore sovraccarico i servizi sanitari".

Intanto entra in vigore dalla mezzanotte di oggi l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza firmata ieri, con le nuove zone rosse e arancioni.

Notte in ospedale al policlinico di Modena per il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che da ieri sera ha svolto accertamenti. I parametri riscontrati sono tutti positivi e Bonaccini proseguirà l'isolamento domiciliare e il percorso di cura della polmonite bilaterale diagnosticata in una fase ancora iniziale.

L'epidemia continua a correre nel mondo, dove sono morte oltre 1.300.000 persone, secondo il conto aggiornato della Johns Hopkins University. Lo stesso sito rivela che i contagi, dall'inizio della pandemia, a livello globale hanno superato i 53 milioni. Gli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno registrato quasi 200mila contagi.

Le regioni / Veneto

I positivi in Veneto sono aumentati di 3.578 unità in 24 ore, sono 98.084 ad oggi da inizio pandemia. Il numero dei positivi per tampone è un terzo di marzo. Sono invece 59.705 i cittadini attualmente positivi. In isolamento 26.478 persone (+5.207 nelle 24 ore). Sono ricoverate 1.976 persone (+29 sempre nelle 24 ore), 241 i pazienti in terapia intensiva (+14). Totale delle vittime: 2.816 (+52 nelle ultime 24 ore).

Toscana

In Toscana sono 2.420 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.313.187, 19.184 in più rispetto a ieri. Sono 8.551 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.493 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 51.061, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.945 (24 in più rispetto a ieri), di cui 266 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni. L'età media dei 2.420 casi odierni è di 47 anni circa.

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 4.275 tamponi: 2.375 nel percorso nuove diagnosi e 1900 nel percorso guariti. I positivi sono 779 nel percorso nuove diagnosi (247 in provincia di Macerata, 272 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 102 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 0 da fuori regione). Questi casi comprendono 114 soggetti sintomatici.

Alto Adige

In Alto Adige le nuove positività registrate sono 690 su 2.865 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 5, per un dato complessivo di 379. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali ed in particolare sulle terapie intensive. Il numero dei pazienti covid ricoverati è salito a 500, 346 sono le persone che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 110 quelle in strutture convenzionate e 44 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

Le altre Regioni

La Basilicata registra altri 271 nuovi contagi a fronte di 2250 tamponi processati e 5 decessi.