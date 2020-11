Roma, 13 novembre 2020 - Emergenza Coronavirus: oggi è il giorno in cui molto probabilmente cambierà la mappa 'colorata' delle tre zone d'Italia (gialla, arancione e rossa) in cui sono suddivise le Regioni in base ai 21 parametri decisi dal governo in accordo col Comitato tecnico scientifico. Suddivisione che comporta un diverso livello di restrizioni per far fronte alla seconda ondata (qui il bollettino Covid del 12 novembre). Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza avrà sul tavolo il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e conosceremo quindi non soltanto il fondamentale indice di contagiosità Rt ma anche gli altri indicatori necessari per la classificazione. Una volta in possesso dei dati spetterà a Speranza firmare le eventuali ordinanze.

Da giallo ad arancione

Sono tre le Regioni che stanno vivendo queste ore col fiato sospeso: Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia: tutte e tre sono attualmente in zona gialla ma già nei giorni scorsi erano state ritenute "a rischio". Non a caso ieri (giovedì) i tre governatori Zaia (Veneto), Bonaccini (Emilia Romagna) e Fedriga (Friuli) hanno adottato tre diverse, ma simili, ordinanze più restrittive proprio per cercare di evitare la zona arancione.

Non è detto però che questo sia abbastanza per evitare la zona arancione: tutto dipenderà dai parametri. E le previsioni della vigilia darebbero le tre Regioni in procinto di passare appunto nella zona arancione.

Da giallo a rosso

Altra situazione a rischio è quella che sta tenendo banco in questi giorni: quella della Campania (qui il caso del morto al Cardarelli) che abbastanza incredibilmente è stata inserita in zona gialla, ma ha una situazione drammatica specie per quantop riguarda la tenuta delle strutture ospedaliere. Tanto che potrebbe essere previsto anche l'invio dell'esercito e della Protezione civile per implementare la risposta ospedaliera. La Campania è a forte rischio di finire direttamente nella zona rossa.

Conte: "Confido Rt sotto 1.7"

In attesa di conoscere i dati, questa mattina il premier Giuseppe Conte ha confidato: "Oggi confido che il tasso Rt si abbassi da 1,7: vorrebbe dire che saremo incoraggiati ad andare avanti su questa strada". Il premier ha confermato comunque che oggi è il d-day. Se tutti i giorni molti ospiti in tv hanno diverse opinioni esce una sinfonia di opinioni. Ma oggi, venerdì, ci sarà un aggiornamento dei dati della curva, c'è una cabina di regia. Oggi indicherà quali regioni cambieranno. Speranza, con una scelta non arbitraria, accoglierà queste indicazioni. Il governo ora non lo sa". Conte ha poi ribadito: "Il governo ha fatto la scelta di applicare un metodo scientifico, che caratterizza e distanzia anche l'Italia, che viaggia su un metodo diverso da tutto il resto del continente europeo. Abbiamo un sistema articolato e sofisticato, e lo seguiamo".