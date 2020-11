Roma, 13 novembre 2020 - Il numero dei nuovi contagi Covid nel bollettino sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute. I dati su casi totali, attualmente positivi, ricoveri e terapie intensive arrivano in un giorno decisivo, con le nuove decisioni sui colori delle Regioni (zone rosse, arancioni e gialle). Di oggi la notizia che il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha la polmonite bilaterale: "Mi curo da casa", ha scritto su Facebook. Intanto su Qn il chirurgo Paolo Spada, che studia lo sviluppo dell’epidemia, dice: "Il picco è vicino, Milano lo toccherà per prima".

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Le regioni / Veneto

Sono 3.605 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di 94.506 positivi dall'inizio dell'epidemia. Ma sono i dati della pressione ospedaliera ad essere vicini ormai al massimo storico dell'emergenza, nel marzo scorso, quando si raggiunse quota 2.200. Il dato odierno infatti - ha annunciato il governatore Luca Zaia - è di 1.947 pazienti nei reparti non critici (+71) e 227 nelle terapie intensive (+6) per un totale di 2.174 posti ospedalieri occupati. Il bollettino regionale aggiorna a 2.764 il dato delle vittime (+37), mentre i positivi attuali sono 57.208.

Toscana

Sono 2.478 oggi i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, dove si registrano 55 decessi: 28 uomini e 27 donne, con un'età media di 85 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.294.003, 18.423 in più rispetto a ieri. Sono 8.687 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.318 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 50.129, (+2,5% rispetto a ieri), i ricoverati sono 1.921 (+12), di cui 265 in terapia intensiva (+9). In Toscana salgono complessivamente a 74.330 i casi di positività. I guariti crescono del 5,7% e raggiungono quota 22.408 (30,1% dei casi totali). L'età media dei 2.478 casi odierni è di 46 anni circa. Sono 48.208 le persone in isolamento a casa, poiché non presentano sintomi o solo lievi (+1.201).

Puglia

In Puglia su 8.461 test sono stati registrati 1.350 casi positivi: 472 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 269 in provincia di Foggia, 113 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 22 decessi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 639.491 test. Sono 8324 i pazienti guariti. Sono 22.511 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 31.792, così suddivisi: 12.789 nella Provincia di Bari; 3.433 nella Provincia di Bat; 2.189 nella Provincia di Brindisi; 7.396 nella Provincia di Foggia; 2.356 nella Provincia di Lecce; 3.385 nella Provincia di Taranto; 240 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

Alto Adige

Nuovo record di tamponi positivi in Alto Adige. Sono infatti 820 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 3183 tamponi analizzati. Finora il valore più alto mai registrato fu quello dell'8 novembre con 781. Il bollettino dell'Azienda sanitaria riporta anche 9 decessi, portando il numero complessivo a 374. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 343 pazienti covid (+5), mentre nelle strutture private il numero resta invariato a 110. I ricoveri in terapia intensiva, anche alla luce dei decessi, scende da 42 a 41. Si avvicina a quota 9.000 (8.782) il numero di persone in isolamento domiciliare

Marche

Sale il rapporto tra tamponi e positivi nelle Marche dove nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo incremento record di contagi. Dopo i 733 casi su 2.547 tamponi di ieri, oggi il servizio Sanità della Regione comunica che i nuovi casi sono 740 con 2.073 campioni. Sono stati testati infatti 3.588 tamponi: 1.515 nel percorso guariti e, appunto, 2.073 nel percorso nuove diagnosi. Dei 740 positivi odierni (36% di positivita') 247 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 4.542, 193 in provincia di Ancona (6.462), 94 a Pesaro-Urbino (4.476), 127 a Fermo (2.582), 76 ad Ascoli Piceno (3.037) e 3 da fuori regione (731).

Abruzzo

Oggi in Abruzzo si registrano 683 nuovi casi e 15 decessi. Un incremento di casi, rispetto a ieri, ma anche di tamponi: 4.769 quelli eseguiti. Se, complessivamente, le province de L'Aquila e Teramo restano le più colpite, continua a crescere il numero dei contagi nel Chietino. E' quanto si evince dalla distribuzione territoriale dei contagi riportata nel bollettino quotidiano diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità: 5.432 sono persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila (+195 rispetto a ieri), 3.454 in provincia di Chieti (+170), 3.822 in provincia di Pescara (+78), 4.708 in provincia di Teramo (+222), 184 fuori regione (+13) e 174 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cresce ancora il numero dei decessi, che con i 15 di oggi (riferiti a persone di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara), il totale raggiunge quota 661. Per quanto riguarda i ricoveri, continua ad aggravarsi la situazione nelle terapie intensive dove si registrano 5 pazienti in più (57 il totale); i ricoveri in ospedale salgono a 567 (+20); le persone in isolamento domiciliare sono 11.284 (+467).