Roma, 23 febbraio 2020 - Aumenta di ora in ora il numero dei contagiati dal coronavirus Covid 19 in Italia: sono già più di 100. Un nuovo caso di positività al coronavirus. Si tratta di un 17enne residente in un paese della Valtellina che studia all'istituto agrario di Codogno. Venerdì dopo essere tornato a casa ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all'ospedale di Sondrio. Tampone risultato positivo. Il governatore della Lombardia, Fontana, ha detto che nella sola Lombardia si è raggiunto il numero di 89.

Intanto l'Italia si risveglia "chiusa per virus" con le zone dei focolai del coronavirus Covid-19 - quello lodigiano in prima battuta - blindate (interessate 50mila persone) per cercare di arginare il contagio e il bilancio parla finora di 2 morti e 76 contagiati accertati in cinque regioni, resta ancora da attribuire un volto ai cosiddetti 'pazienti zero', quelli da cui è partito tutto. Questa mattina al Gr1 è intervenuto il sindaco del comune patavino di Vò Euganeo teatro di uno dei due focolai (si registrano 12 contagiati oltre all'anziano deceduto. Secondo il sindaco potrebbe trattarsi di un gruppo di 8 cinesi.

"Probabilmente sono tornati in Italia dalla Cina attraverso uno scalo aereo in Germania o Olanda. Uno o due di loro risulterebbero positivi al coronavirus, pensiamo che possano essere i cosiddetti pazienti zero", ha detto Giuliano Martini. Di Vo' Euganeo era originario Adriano Trevisan, 78 anni, la prima vittima italiana della malattia. Si ipotizza che il gruppo di cinesi di cui parla il sindaco Martini frequentasse lo stesso bar nel quale si recava spesso Trevisanno. Va detto però che è ancora un'ipotesi. Tra l'altro il paziente positivo nel Veneziano non avrebbe avuto nessun contatto con il gruppo di Vò.

In Lombardia invece dove è morta una donna di 76 anni non ha mai avuto il coronavirus il presunto 'paziente zero', il manager piacentino che era stato a cena con il 38enne di Codogno ricoverato al San Matteo di Pavia in gravi condizioni.

Le misure speciali del governo: paesi blindati

Paesi off limits

Sono undici i comuni del lodigiano e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus. Ecco l'elenco completo: Vo' Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. In Emilia blindata anche Piacenza.

Lo sport si ferma

Anche lo sport si ferma. In serie A rinviate Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.

Conte non va a Bari

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non sarà oggi a Bari, giornata conclusiva dell'incontro 'Mediterraneo frontiera di pace' organizzato dalla Cei. L'assenza di Conte è dovuta all'emergenza coronavirus, dopo l'escalation dei casi in Italia. Papa Francesco invece è arrivato a Bari. Tra i moltissimi fedeli pochi quelli che indossano le mascherine.

Il bilancio in Cina e all'estero

Sono 2.461 i morti finora a causa del coronavirus, 2.346 in Cina. I contagiati sono 78.767 (di cui 76.936 in Cina) e 23.196 sono i guariti. Le cifre sono quelle del sito di monitoraggio del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University. In Corea del Sud altri 123 casi (il totale è 556). Cinque i morti.