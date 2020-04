Roma, 16 aprile 2020 - Si attendono conferme dal bollettino della Protezione Civile di oggi, 16 aprile. Angelo Borrelli in diretta, intorno alle 18, comunica in conferenza stampa i dati aggiornati dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni il Covid-19 ha frenato, ieri la percentuale di tamponi positivi è risultata al minimo da settimane. In continuo allentamento anche la pressione sul sistema sanitario, con i malati gravi che calano, liberando le terapie intensive, così come scendono in maniera significativa i ricoverati negli ospedali con sintomi. C'è un dato che ancora stenta a diminuire con decisione, ed è quello dei morti. La speranza è che oggi arrivino buone notizie anche su quel fronte. Nel frattempo, sale ancora il numero dei medici vittime del virus: sono 127 dall'inizio dell'epidemia.

Italia, le news di oggi

Resta un rebus la ripartenza dell'Italia nell'era post-Covid-19. Oggi il ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia Bonetti ha auspicato che dal 4 maggio i bambini possano tornare a giocare nei parchi, seppure con modalità ben definite. Anche la Chiesa è pronta a ripartire con messe, matrimoni e funerali: la Cei presenterà un pacchetto di proposte al governo volte a limitare il rischio contagio. E intanto le Regioni continuano a muoversi in ordine sparso. La Lombardia pensa di scaglionare il ritorno al lavoro su 7 giorni e non su 5, con orari differenziati. In arrivo controlli anti-affollamento sui mezzi pubblici. In sicurezza ma bisogna riaprire: è la posizione, espressa anche dai Governatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. L'Emilia-Romagna chiarisce che non istituirà l'obbligo di portare le mascherine. Almeno finché non ce ne saranno per tutti. Terremoto nel Piacentino, una forte scossa - avvertita anche a Milano e a Genova - ha attraversato una delle aree già duramente messe alla prova dall'epidemia. E mentre sulla scena politica continua a tenere banco il dibattito sul Mes, il mondo piange la morte dello scrittore cileno Luis Sepulveda, ucciso a 71 anni dal Coronavirus.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19