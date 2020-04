Roma, 16 aprile 2020 - Comincia a scendere in Italia la curva dei contagi del coronavirus. E la cosa più rassicurante è che il trend sembra consolidarsi negli ultimi giorni (qui l'analisi di tutti i dati regione per regione). Intanto all'orizzonte appaiono già le difficoltà per arrivare pronti alla fase 2, quella della graduale riapertura.

Il bollettino del 15 aprile

Caos riapertura, la Lombardia fa da sè

Messe e funerali, la Chiesa si prepara

Messe con volontari che garantiscano le distanze, funerali, battesimi e matrimoni con la presenza dei familiari stretti, qualche incontro di comunità facendo uso dei dispositivi di protezione. La Cei ha pronto "un pacchetto di proposte" che verrà illustrato questa settimana al governo. "Con tutta l'attenzione richiesta dall'emergenza dobbiamo tornare ad 'abitare' la Chiesa, il Paese ne ha un profondo bisogno, c'è una domanda enorme e rispondere significa dare un contributo alla coesione sociale", dice all'Ansa il sottosegretario Cei don Ivan Maffeis.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

Dimesso il 18enne Mattia

"Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un pò": sono le parole di Mattia, 18 anni e il più giovane paziente Covid curato all'ospedale di Cremona e dimesso stamane. Il ragazzo ha aggiunto di aver avuto paura quando lo dovevano intubare. Il coronavirus "all'inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello".

I medici morti sono 122

È Arrigo Moglia, neurologo. Il totale sale così a 122 decessi tra i camici bianchi.

Scuola, le ipotesi per la riapertura

"Bimbi al parco? Auspico dal 4 maggio"

"Quando rivedremo i bambini al parco con le nuove modalità? Non posso dirlo perché sono rispettosa come ministro della Repubblica ma anche come donna di scienza alle indicazioni che verranno prese, ma quello che dico è che da oggi dobbiamo mettere in campo il percorso per organizzare tutto questo. Perché così, il giorno in cui sarà possibile farlo, auspico che dal 4 maggio si inizi un percorso di apertura, dovremmo essere attrezzati". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Sky Tg24. Quanto alle modalità, la ministra ha detto: "Apriamo i parchi a bambini e ai ragazzi, con accesso contingentato, coinvolgiamo i volontari per controllare gli accessi, attrezziamo aree gioco per un gioco più individuale perché il gioco collettivo dovrà essere rimandato per questioni di sicurezza e approfittiamone per insegnare ai bambini e ai giovani, attraverso il gioco, le regole per riprendere una vita di comunità con novità come la distanza e l'igiene. È possibile farlo, lo dobbiamo a loro".