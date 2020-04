Roma, 15 aprile 2020 - Trend sostanzialmente stabile per il Coronavirus in Italia. E quindi in calo: il Covid-19 frena, lo mostrano i numeri diffusi nel bollettino della Protezione Civile di oggi, 15 aprile. Angelo Borrelli ha snocciolato dati in linea con quelli di ieri, con la curva dei contagi ancora in calo. I nuovi casi sono 2.667 (ieri erano stati 2.972), il che porta il totale a 165.155. Un dato ancor più indicativo dal momento che sono stati eseguiti altri 43.715 tamponi (1.117.404 in totale), mentre i numeri di martedì facevano riferimento a un quantitativo di test inferiore (26.778), dovuto alle festività pasquali. Questo significa che la percentuale di tamponi positivi è in forte diminuzione. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 578 (contro i 602 di ieri), con le vittime totali salite a 21.645. Altri 962 guariti (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri (quando erano stati +657, una differenza dovuta anche al minor numero di guariti riscontrato oggi). Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.186 a 3.079 (-107). In significativo ribasso anche i ricoverati con sintomi sono 27.643 (-368), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono a oggi 74.696 (+1.602 rispetto a ieri).

Lombardia

Sono 827 i nuovi positivi in Lombardia, con il totale da inizio emergenza che sale a 62.153. Il dato conferma il trend in calo registrato negli ultimi giorni. Diminuiscono oggi sia i pazienti ricoverati, che sono oggi 12.043, 34 in meno da ieri, sia le persone in terapia intensiva che scendono a 1.074, 48 in meno in 24 ore. I decessi salgono a 11.377, 235 in più da ieri. I tamponi eseguiti arrivano a 221.698, 6.828 in 24 ore. I nuovi dimessi dagli ospedali sono solo 34, per un totale di 17.855 persone. A Milano e provincia ci sono 14.675 positivi, 325 più di ieri, il giorno prima i nuovi contagi erano 189. A Milano città i positivi sono 6.058, 144 contagiati in più di ieri (quando erano saliti di 57).

Le news di oggi

Al centro del dibattito resta l'attesa 'fase' 2. E mentre il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dirama una circolare in cui spiega nel dettaglio le novità sui controlli per negozi e aziende, si apprende che già 100mila attività hanno riaperto i battenti grazie alle deroghe. Nonostante il lockdown, il 55% degli italiani raggiunge ogni giorno il posto di lavoro. La Lombardia, intanto, ha chiesto di riaprire le attività produttive dal 4 maggio per quella che sarà "una nuova normalità", spiega l'assessore Caparini. Tema mascherine: anche il Piemonte va verso l'obbligo. "Prima però sarà fondamentale poterle garantire a tutti", dichiara il governatore Alberto Cirio.

Sulla scena politica non si esaurisce lo scontro sul Mes. Che spacca la maggioranza e divide anche le opposizioni. Nel frattempo, sale inesorabile il bilancio dei medici morti, mentre sono oltre 100 le Rsa sanzionate in tutta Italia dall'inizio dell'emergenza. E proprio attorno all'inchiesta sulle case di riposo milanesi, tra cui il Pio Albergo Trivulzio, oggi la Guradia di Finanza ha condotto perquisizioni nella sede della Regione Lombardia.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19