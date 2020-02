Roma, 25 febbraio 2020 - Non si ferma, ma rallenta. il coronavirus in Italia. I contagi sono 232, con 7 morti. Le ultime notizie arrivano da Palermo, dove si registra il caso di una turista bergamasca risultata positiva al Covid-19. E' il primo infetto che si registra nel Sud Italia. La donna ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. E il tampone ha rivelato che si tratta di un caso sospetto. La notizia viene confermata dalla Regione Sicilia Disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Non è ancora chiaro se questo caso sia legato al focolaio di Codogno, quello da cui è scaturito il contagio in Lombardia. Prosegue, nel frattempo, la caccia al paziente zero.

I contagi in Italia

Al caso della turista lombarda a Palermo, primo in Sicilia, vanno aggiunti i 172 in Lombardia, 33 in Veneto, 19 in Emilia Romagna (tutti collegati col focolaio lombardo, ieri il primo caso a Modena), 4 in Piemonte, 3 nel Lazio e uno in Alto Adige. Una persona è guarita.

Turista italiano a Tenerife

E mentre vengono smentiti, per il momento, i presunti casi in Valle D'Aosta, è confermato il contagio del turista italiano a Tanerife. Si tratta di un medico proveniente dalle zone focolaio del virus. Avrebbe iniziato ad accusare sintomi mentre era in vacanza, ora è ricoverato alla clinica Quiron, nel sud di Tenerife, dove è stato isolato dopo essere risultato positivo al test. Controlli anche su un'altra italiana in Cile.

Conte e le Regioni

Di ieri il richiamo del premier Giuseppe Conte alle Regioni, "Misure straordinarie solo se decise dal governo", ha puntualizzato il presidente del Consiglio puntando il dito soprattutto su Marche e Basilicata che ieri hanno tentato la fuga in avanti sulla chiusura delle scuole. Conte ha parlato di un focolaio che si è diffuso "anche per una gestione ospedaliera non del tutto secondo protocolli prudenti".

Diamond Princess

Nel frattempo, si registra la quarta vittima a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera ancorata a Yokohama, in Giappone. Si tratta di un uomo ultraottantenne, portato in ospedale dopo il periodo di quarentena e qui deceduto.

Cina

I numeri aggiornati dalla Cina riferiscono di 508 nuovi casi registrati ieri che portano il totale a 77.658. Le nuove morti, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, sono state 71 (il dato più basso da oltre due settimane), per un bilancio complessivo di 2.663. Al netto dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia, i nuovi casi nel resto della

Cina sono stati solo nove. Nella regione focolaio con i 499 nuovi casi di contagio il totale sale a 64.786, mentre i 68 ulteriori decessi portano il totale a 2.563.