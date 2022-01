Roma, 20 gennaio 2022 - È atteso nel pomeriggio il bollettino Covid di oggi con i dati del ministero della Salute su contagi in Italia, morti, ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Siamo in una fase particolare: con il 90% di vaccinati si inizia a discutere della convivenza con il Coronavirus, in particolare con la variante Omicron, ma i decessi giornalieri rimangono alti. Lo conferma la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. Se casi e ospedalizzazioni rallentano la loro corsa, le vittime raddoppiano rispetto alla settimana scorsa: negli ultimi sette giorni sono state 2.266, il 49,7% in più rispetto alle 1.514 di sette giorni prima.

Crisanti: l'immunità ora è possibile. "Meno regole con Omicron"

La diffusione del virus resta alta, come testimonia la nuova mappa Ecdc. L'Italia è ancora tutta in rosso scuro: per l'agenzia Ue hanno il massimo rischio epidemiologico tutta l'Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell'Europa Centro-Orientale.

Contagi Covid sullo stesso livello di ieri in Veneto, +21.833, con un altro pesante tributo di vittime, 32 in più, che portano il totale dei morti a 12.862 dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 273.895 (+ 8.823). Lieve aumento dei dati ospedalieri, con 1.806 (+4) ricoveri in area medica (+5) e 204 (+1) nelle terapie intensive.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 875.323 casi di positività, 20.140 in più rispetto a ieri, su un totale di 71.690 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 29.996 molecolari e 41.694 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,1%. Si registrano 33 decessi.

Sono 13.720 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore in Toscana. Oggi sono stati eseguiti 22.921 tamponi molecolari e 55.520 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 179.991, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.454 (13 in più rispetto a ieri), di cui 124 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 24 decessi: 15 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni.

Oggi in Puglia su 63.243 test effettuati sono stati rilevati 8.333 nuovi casi: 2.764 in provincia di Bari, 934 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 761 in quella di Brindisi, 1.269 in provincia di Foggia, 1.437 in provincia di Lecce, 1.061 in provincia di Taranto. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 7 decessi. Attualmente sono 133.483 le persone positive: di queste 691 sono ricoverate in area non critica e 63 in terapia intensiva.

Sono quasi 7.000 (6.905) i nuovi positivi rilevati nelle Marche nell'ultima giornata. Sono stati testati 20.075 tamponi, dei quali 16.528 nel percorso nuove diagnosi (molecolari e antigenici), con una percentuale di positivi del 41,8%. Sono 342 (-7) i pazienti assistiti negli ospedali: 50 (-5) in terapia intensiva (75% non vaccinati), 75 (+4) in semi-intensiva e 217 (-6) nei reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 3 vittime, tutte residenti nel Pesarese.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 5.238 contagi: 1.199 su 9.736 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 12,32% e 4.039 contagi su 23.997 test rapidi antigenici (16,83%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, mentre gli ospedalizzati in altri reparti calano a 429. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre i decessi di 8 persone.

Sono 4.004 i nuovi positivi al Covid rilevati oggi in Abruzzo, il 12,63% di 7.382 tamponi molecolari e 24.313 test antigenici. Il bilancio dei deceduti registra 6 casi e sale a 2.726. Cresce la pressione ospedaliera: 418 pazienti (+7) sono ricoverati in area medica e 40 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Altre 81.001 persone sono in isolamento domiciliare.

Il Covid causa un'altra vittima in Alto Adige, dove il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.336. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2.990 nuovi casi: 321 dai 2.224 tamponi molecolari (708 dei quali nuovi test) e 2.669 dai 17.230 test antigenici. Diminuiscono i ricoverati: sono 16 (-1) nelle terapie intensive e 104 (-6) nei normali reparti ospedalieri. Altri 63 pazienti (dato fermo al 17 gennaio) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate.

Cala il numero dei nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria: sono 2.133, il 12,79% di 12.398 test antigenici e 4.267 tamponi molecolari. Nell'ultimo bollettino sono segnalati anche 2.190 guariti e due vittime (1.577 in tutto). Prosegue la discesa degli attualmente positivi, 25.949 (-59), mentre restano stabili i ricoveri (213 di cui 11 in terapia intensiva).

Tre decessi e 1.432 contagi in Sardegna. In Valle D'Aosta si registrano 540 nuovi positivi e una vittima. In Molise 415 casi.