Roma, 30 aprile 2021 - E' il giorno di un nuovo possibile cambio dei colori per le regioni. C'è chi spera in una promozione in una fascia con minori restrizioni (ad esempio la Sardegna punta a lasciare la zona rossa per l'arancione). L'Italia, al momento, è quasi tutta in zona gialla, ma da quanto emerge dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio settimanale dei casi Covid l'indice Rt nazionale è in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana: 0.85 rispetto allo 0.81 di venerdì scorso. E' scesa invece l’incidenza: 146 casi settimanali per centomila abitanti (contro i 157 di 7 giorni fa).

Zona gialla

Quasi certa la conferma di tutte le regioni già presenti: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto. A questa si dovrebbe aggiungere la Puglia.

Zona arancione

Dovrebbero restare in zona arancione Basilicata, Calabria, Sicilia. In questa fascia dovrebbe passare anche la Sardegna.

Zona rossa

Rischia invece di passare in zoina rossa, e quindi a restrizioni più dure, la Valle d'Aosta, che attualmente ha un'incidenza di contagi pari a 265 ogni 100mila abitanti.