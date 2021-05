Roma, 2 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, in un weekend di zona gialla per quasi tutte le Regioni. Alcune da domani cambieranno nuovamente colore (qui i dati delll'indice Rt) e si attendono nel pomeriggio i dati di oggi, dal ministero della Salute, su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Si guarda già all'estate e "che cosa ci potrebbe aspettare? - si è interrogato Luca Richeldi, membro Comitato tecnico scientifico, ospite a Domenica In -. C'è bisogno di responsabilità ragionata da parte di tutti. Ormai i rischi li conosciamo, le misure di sicurezza funzionano. Mascherine, evitare affollamenti nei luoghi chiusi, igiene. Non sappiamo per quanto tempo ancora dovremo usare queste misure, sicuro fino alla prossima estate". "Gli errori commessi la scorsa estate - ha sottolineato l'esperto - non li ripeteremo. Con i vaccini siamo fiduciosi, se usiamo la testa i rischi sono ridotti. Ma se riapriamo senza misure i rischi aumentano".

In mattinata nel frattempo è stata annunciata dal commissario Figliolo una svolta per i vaccini anti Covid: "Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età", ha assicurato il commissario per l'emergenza. Solo ieri è stata superata la soglia delle 20milioni di dosi somministrate.

Covid, i dati del 26 aprile

Oggi in Puglia su 6.226 test anti-Covid sono stati registrati 810 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia Bat, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota e' stato riclassificato e attribuito. Diciotto i decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.242.079 test. 183.232 sono i pazienti guariti. 47.637 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid è di 236.781.

In Toscana sono 228.467 i casi di positività al Coronavirus, 730 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 201.958 (88,4% dei casi totali). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 11.633 tamponi molecolari e 3.300 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.290, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.546 (19 in più rispetto a ieri), di cui 250 in terapia intensiva (2 in piu'). Si registrano inoltre altri 17 decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,6 anni.

Sono 132 i positivi rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi nell'ultima giornata: 70 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Ascoli Piceno, 18 in provincia di Macerata, 11 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Fermo e 5 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.008 tamponi: 974 nel percorso nuove diagnosi (di cui 44 nello screening con percorso Antigenico) e 1.034 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%)".

Basilicata

Ci sono due decessi in Basilicata, confermata in zona arancione, registrati nelle ultime 24 ore, per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 77 nuovi contagi a fronte di 755 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata di ieri risultano guarite 83 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.060. Sono 17.083 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 517 quelle decedute. Stabile il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane pari a 168di cui 9 in terapia intensiva.

Le altre Regioni

In Alto Adige sono 70 i nuovi casi di Covid-19 su 3.054 tamponi processati ieri. Nessun morto per Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Umbria, dove però si sono registrati 65 contagi.