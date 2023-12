Citofonano per scherzo. Esce e accoltella 15enne

Ferito con un coltello all’addome dopo essere stato inseguito per aver suonato per scherzo, con una decina di altri coetanei, il campanello di casa del suo aggressore, un 39enne denunciato a Empoli per lesioni personali aggravate. Nella fuga il 15enne è inciampato ed è finito a terra: raggiunto dall’uomo, che lo ha colpito.