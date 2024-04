Circondato dal branco. Tredicenne pestato

Qualche parola di troppo, forse uno sfottò tra ragazzi a scatenare la violenza: cieca, sproporzionata, ingiustificata. A farne le spese un 13 enne vittima di un brutale pestaggio, solo contro venti in un parco nel Napoletano: ricoverato in ospedale, l’adolescente ne avrà per una quindicina di giorni. Per lui un trauma cranico e contusioni varie. È accaduto a San Giorgio a Cremano. Il gruppo era armato di tira-pugni, mazze ferrate e di legno. La denuncia è partita dalla madre della vittima.