Bambina rapita a Catania, notte in caserma per i genitori

Catania, 14 giugno 2022 - Notte in caserma per i genitori della piccola Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri pomeriggio da tre uomini incappucciati mentre era con la madre a Tremestieri, in provincia di Catania. Oltre ai genitori sono stati ascoltati sia anche altri familiari e alcuni amici. Fino a questo momento non c'è traccia della piccola.

A lanciare l'allarme è stata la madre che, ieri pomeriggio, si è presentata presso la tenenza di Mascalucia per denunciare il sequestro della piccola avvenuto all'uscita dall'asilo. Una ricostruzione che è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini. Che sono serrate, perché il fattore tempo in un sequestro di persona è fondamentale per risolvere il caso.

Anche per questo ieri sera la Procura di Catania ha autorizzato la diffusione di due foto di Elena. Una scattata il giorno del rapimento: si vede la piccola in un'immagine riflessa sfocata, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli. L'altra è dell'8 maggio scorso: la piccola indossa il sopra di una tuta e, sorridente, mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta 'auguri mamma'.

Ieri sera il Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha detto che si esclude al momento una finalità di riscatto. E allora ci si chiede cosa c'è dietro quel rapimento.