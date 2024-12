Trieste, maxi sequestro sulla A34, camionista nei guai. “Cosmetici rubati del valore di un milione”

Trieste, 28 dicembre 2024 – Trasportava merce rubata per un milione di euro il camionista rumeno di 32 anni che è stato denunciato per ricettazione dalla polizia.

L’episodio è accaduto durante un controllo vicino a un valico di frontiera in Friuli Venezia Giulia. Il camionista, secondo quanto è stato ricostruito, era diretto in Slovenia a bordo di un autoarticolato con targa rumena ed è stato fermato per un normale controllo da una pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia lungo l’autostrada A34, nei pressi dello svincolo di Villesse (Gorizia).

Gli agenti hanno verificato numerose violazioni alla normativa del trasporto merci, tra le quali la mancanza della licenza comunitaria e dei documenti accompagnatori, ed hanno pertanto proceduto all’immediato fermo del mezzo.

Durante l’ispezione, condotta dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, in sinergia con il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia e Dogane di Ventimiglia (Imperia), è emerso che la merce trasportata, composta da numerosi colli contenenti articoli di cosmesi commercializzati da una nota catena di distribuzione, era provento di un furto. La merce, dal valore dichiarato di circa un milione di euro, era stata spedita il giorno prima da un centro di logistica in Francia ad uno in Spagna per la successiva consegna alla piccola distribuzione e durante il percorso stradale nel corso della notte era stata trafugata. Il conducente rumeno è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione mentre la merce è stata sequestrata per la successiva restituzione alla ditta francese.