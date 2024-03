Briatore operato al cuore per un tumore benigno

Milano, 28 marzo 2024 – Flavio Briatore è stato operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco. Lo fa sapere lo stesso imprenditore sui suoi social. "Dieci giorni fa sono andato al San Raffaele per un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno al cuore – racconta in un video Briatore, 73 anni – Sono intervenuti subito”.

Briatore: "Sono stato operato al cuore" (Instagram)

L’ex manager sportivo è stato ricoverato 10 giorni. “Sono qui che ve lo racconto”, continua. Per dire che tutto è andato per il meglio. Oltre a spendere belle parole per l’equipe medica che lo ha seguito, Briatore ringrazia pubblicamente l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, madre di suo figlio, che “mi è stata vicino” e lo stesso Nathan Falco, “venuto a trovarmi da Monaco”. Facciamo prevenzione, è il messaggio ai follower. “Io ho fatto lo stesso check up due anni fa e questo tumore non c’era, l’ho fatto quest’anno e c’era. La prevenzione è fondamentale”.

“A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica – si legge nel suo post – L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”. “La prevenzione medica è fondamentale”, ha commentato ancora l’ex manager sportivo. Non è la prima volta che Briatore viene ricoverato al San Raffaele: nel 2020 a portarlo in ospedale fu Covid-19, contratto in forma grave.

"Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme” scrive su Instagram Elisabetta Gregoraci, postando alcune foto insieme a Flavio Briatore, al San Raffaele di Milano. L’ex moglie e madre di Nathan Falco, che ora ha un nuovo fidanzato, Giulio Fratini, racconta di essere stata vicina al suo ex in questi ultimi dieci giorni, per questo “delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio”. “Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute – ha aggiunto –. Si torna a casa”.

Flavio Briatore insieme alla moglie Elisabetta Gregoraci all'ospedale San Raffaele di Milano. Nel testo su Instagram: "Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme"

Le forme tumorali cardiache benigne sono patologie rare (rappresentano lo 0,02% di tutti i tumori dell'uomo). Spesso vengono diagnosticate per caso, come è successo all’imprenditore. Benigne significa che crescono ma non si propagano ad altri organi. Uno dei tumori del cuore benigni più diffusi è il mixoma ( costituisce circa la metà del totale), localizzato in genere nell’atrio sinistro. Non dà luogo a metastasi. Tra i sintomi ci sono affanno, vertigini, sincopi o improvvise alterazioni dello stato di coscienza, ma spesso il mixoma è asintomatico. Si interviene chirurgicamente con l’asportazione della massa.