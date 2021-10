Roma, 28 ottobre 2021 - Attesa per l'appuntamento quotidiano con il bollettino Covid del ministero della Salute. I dati sull'epidemia da Coronavirus elaborati insieme alla Protezione civile su nuovi contagi, decessi, ricoveri, terapie intensive e tasso di positività saranno disponibili nel pomeriggio. Gli ultimi giorni sono stati segnati un netto rialzo della curva epidemica, tendenza confermata dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe. Il monitoraggio indipendente segnala che negli ultimi sette giorni i contagi hanno fatto un grande balzo in avanti: +43%, insieme a un aumento di ricoveri. In calo, invece, il numero di nuovi vaccinati. L'unico dato positivo trasmesso dalla Gimbe è il minor numero di morti: 249 contro 271, pari a -8,1%.

Proprio la campagna vaccinale in Italia sta subendo un rallentamento. Sempre secondo il report Gimbe, nel periodo dal 20 al 26 ottobre le somministrazioni di siero anti-Covid sono state mediamente poco più di 152mila al giorno. Di meno anche le prime dosi: -53% di nuovi vaccinati in sette giorni, nonostante l'estensione del Green pass obbligatorio. Sul tema, è di ieri la notizia di un focolaio di Coronavirus a Trieste, la città divenuta simbolo delle proteste contro il certificato verde: 46 nuovi positivi, tutti non vaccinati, di cui 8 portuali. Anche tra gli operatori sanitari continuano a esserci problemi per i no-Vax. La Fnomceo, Federaziona nazionale medici e odontoiatri, ha reso noti gli ultimi dati: 1.579 i medici e odontoiatri sono attualmente sospesi per non essersi ancora vaccinati. Dall'inizio le sospensioni sono state 2.053, delle quali 474 poi revocate per avvenuta vaccinazione. Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ha spiegato che "i medici sospesi perché non vaccinati restano una minoranza, lo 0,3% degli iscritti ai nostri Albi". Anelli ha anche ricordato che "vaccinarsi è un dovere deontologico, sia per arginare la diffusione del virus, sia per fugare gli ultimi dubbi degli esitanti. Oltre l'82% della popolazione sopra i dodici anni ha completato il ciclo vaccinale: siamo veramente all'ultimo miglio, non fermiamoci adesso".

E sembra quasi tornare fuori controllo la situazione Covid internazionale. In Europa dell'Est, in particolare In Bulgaria, i contagi da Covid sono inarrestabili. Il National Coronavirus Information Portal, citato dal Guardian, riporta che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.643 nuovi casi tra i cittadini bulgari, per un totale di 90.543 casi attivi. La Russia, che da sei settimane non trova pace rispetto all'inarrestabile diffusione del Sars-Cov-2, oggi vede altri 40.096 nuovi casi e 1.159 morti. Mosca è entrata in lockdown, e fino al 7 novembre tutte le attività considerate non essenziali saranno chiuse.

Sono 503 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo un andamento ormai costante nelle ultime settimane, che portano il totale a 479.017 contagi. Il dato emerge dal report regionale, che segnala anche un decesso, con il totale a 11.821. Gli attuali positivi sono in aumento rispetto a ieri (+202) e sono in tutto 9.945. La situazione clinica, stabile, vede 203 malati ricoverati in area non critica (-2) e 37 (+3) in terapia intensiva.

La Toscana, oltre ai 373 nuovi casi, registra anche sei decessi per il Covid. Gli attualmente positivi sono 5.277, +3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 251 (-9), di cui 26 in terapia intensiva (-1). Complessivamente, 5.026 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (162 in più rispetto a ieri, più 3,3%). Sono invece 15.033 (+526) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con contagiati.

Oggi in Puglia si registrano 215 nuovi casi di Coronavirus su 21.665 test (1%) e zero decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 36 in provincia di Bari, 16 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 27 in provincia di Brindisi, 57 in provincia di Foggia, 42 in quella di Lecce e 36 in quella di Taranto. Delle 2.682 persone attualmente positive 131 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

In Basilicata ci sono stati 24 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in Umbria sono 56 e si registra anche un decesso. L'Abruzzo vede 98 nuovi pazienti positivi al Covid, e nessuna vittima.