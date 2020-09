Roma, 8 settembre 2020 - Dopo la flessione dei nuovi casi di Coronavirus, come sempre collegata al ridotto numero di tamponi nel weekend, il bollettino di oggi servirà a capire il reale trend di questi giorni. Gli aggiornamenti del Ministero della Salute sul Covid in Italia, come di consueto, riguarderanno casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Focolai si registrano da Nord a Sud. A Polignano a Mare, in provincia di Bari, sono risultati positivi 78 dipendenti di un'azienda. Strettamente monitorata anche la situazione a La Spezia. "Con il sindaco Peracchini stiamo valutando ulteriori misure per limitare la diffusione del contagio", ha scritto il governatore ligure Giovanni Toti annunciando per il pomeriggio una riunione della cabina di regia regionale. "Continuiamo a monitorare con grande attenzione la situazione del cluster Covid". E ha spiegato: "Anche questa notte ci sono stati una decina di ricoverati, ma fortunatamente anche le prime dimissioni dagli ospedali e la maggior parte dei malati non è in condizioni preoccupanti". In Trentino primo bimbo positivo al nido. A Crema caso sospetto: classe a casa. Intanto a Verona è partita la sperimentazione del vaccino sui volontari.

Il bollettino di oggi

Veneto, due morti

Sale con altri 105 nuovi positivi il conteggio dei contagiati in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche due vittime, che portano il saldo complessivo dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.132. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia tocca quota 24.118. Scende il dato dei ricoverati con Covid nei normali reparti ospedalieri, 148 (-10), mentre è stabile, 17, quello dei pazienti in terapia intensiva.

Toscana: 59 positivi e un morto

In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri, con un'età media di 40 anni circa. Per quanto riguarda gli stati clinici, invece, il 66% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico, il 2% lieve. Delle positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, solo uno a rientri da altre regioni italiane (1 Sicilia) e sono stat individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 688 casi, Lucca con 411, Firenze con 379, la più bassa Livorno con 178. Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni, di Lucca.

Sardegna, 51 contagi e un decesso

Si registrano 51 nuovi casi in Sardegna, 46 da attività di screening e 5 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto. In totale sono stati eseguiti 149.370 tamponi, con un incremento di 1.352 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 48 i pazienti ricoverati in ospedale (+2 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (10) attualmente in terapia intensiva.

Marche, 15 casi

Nelle ultime 24 ore 15 positivi nelle Marche. Nell'ultima giornata sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. Quattro dei positivi sono stati riscontrati in provincia di Ancona, quattro in quella di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Macerata, due nel Fermano e uno in provincia di Pesaro e Urbino. Tra i casi cinque soggetti sintomatici.

Le altre regioni

In Piemonte altri 42 casi positivi e un decesso. In Friuli Venezia Giulia 12 nuovi contagi, 14 in Abruzzo, 8 in Calabria e Basilicata.