Bari, 8 settembre 2020 - In un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 contagi da Coronavirus tra i dipendenti. Dopo la segnalazione di una lavoratrice positiva sono state attivate le procedure di sorveglianza epidemiologica all'interno dell'azienda. Sono stati eseguiti 159 tamponi, dai quali è emersa la positività di 78 soggetti. "È prevista l'esecuzione di altri tamponi, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati", fa sapere l'Asl Bari.

Sempre in zona, a Mola di Bari e a Polignano, alcuni uffici comunali sono stati chiusi dopo il riscontro di due casi positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo sono stati i rispettivi sindaci dei Comuni in provincia di Bari, Giuseppe Colonna e Domenico Vitto. "Avvertiamo la cittadinanza - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Mola di Bari - che gli uffici comunali rimarranno chiusi per la giornata di martedì 8 Settembre 2020 per operazioni di sanificazione". Anche a Polignano a Mare c'è una positività riscontrata in un dipendente, per questo motivo "ho predisposto - annuncia Vitto, che è anche presidente dell'Anci Puglia - la chiusura del palazzo comunale per la sanificazione e tutti i dipendenti, me compreso, si stanno sottoponendo a test sierologico. I risultati finora sono negativi. Sono momenti di apprensione per tutta la comunità, ma non possiamo assolutamente perdere la lucidità in un momento così delicato".