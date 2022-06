Nuovo codice della strada 2022: stangata sulla bici elettrica taroccata. Multe e scadenze

Roma, 19 giugno 2022 - Nuovo codice della strada 2022, novità per e-bike, monopattini, patenti (anche per disabili) e motorini. Lo ha stabilito il decreto Infrastrutture - che completa il lavoro del Dl 121 del 10 novembre 2021 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 giugno. Ecco cosa cambia e le multe previste.

Decreto Infrastrutture 2022 in Pdf

Stangata per bici elettriche 'taroccate'

Intanto le biciclette elettriche e i monopattini sono classificati come veicoli. Stangata per le bici a pedalata assistita a pedalata assistita che vengono manomesse per aumentarne la potenza. In questo caso, hanno gli stessi obblighi previsti per i ciclomotori, quindi targa, assicurazione e patentino.

Multe salatissime per chi manomette le biciclette elettriche e per chi le utilizza. Stabisce infatti il decreto: "Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1".

Patenti ciclomotori, cosa cambia



Non sarà più inviato per posta ai possessori di ciclomotori che cambiano residenza il tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione come già avviene per i proprietari di auto in quanto l’aggiornamento della residenza viene realizzato in modo automatico nell’archivio nazionale dei veicoli.

Per velocizzare il rilascio della patente di guida delle abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale gli esami potranno essere effettuati da tutti i dipendenti del ministero.

Patenti disabili, cosa cambia



Nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di 5 anni il titolare deve superare positivamente una nuova prova pratica di guida senza sostenere nuovamente l’esame di teoria. La patente viene però revocata in caso di mancata partecipazione alla prova pratica.

Auto elettriche per disabili, cosa cambia

I disabili sulla base del nuovo decreto potranno circolare con le macchine elettriche anche nelle piste ciclabili oltre che nelle aree pedonali.