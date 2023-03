L’ex Bestia di Satana: "Sono rinato grazie al carcere. Fabio fu ucciso: ora lo salverei"

Maccione oggi: è libero dall’ottobre 2017 e vive in provincia di Sassari

Milano, 26 marzo 2023 - Il suo nome nelle Bestie di Satana era 'Ferocity'. La sera del 17 gennaio 1998 prende parte all’agguato mortale a Fabio Tollis e Chiara Marino. Una condanna a 19 anni e due mesi di reclusione. Oggi Mario Maccione è un uomo che sta per compiere 43 anni e vive, placato, in provincia di Sassari, dedicandosi alla musica e alla scrittura. Mario Maccione, sono trascorsi oltre venticinque anni. Cosa ricorda di quella notte di gennaio del 1998? "Ricordo molto poco di quegli anni. Ho fatto un grande lavoro su me stesso per ricostruire ricordi ed eventi legati a quella notte. Sono ricordi confusi, con qualche particolare in più, niente di veramente importante. Ho fatto molti sforzi con l’aiuto di psicologi, analizzando sogni, ho provato anche con l’ipnosi regressiva". Come nacquero le Bestie di Satana? "Questo nome era inizialmente in inglese: The Beasts of Satan. È stata un’idea che ho avuto io nel 1996 per definire il nostro gruppo di amici, con l’intento di formare una banda dedita allo spiritismo perché quello era il mio interesse. Ci univa la nostra convinzione anticristiana. Ovviamente non avevamo tutti gli stessi interessi". Lei si definiva il medium della setta. "Non mi definivo...