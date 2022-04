Autovelox e multe, regole anti giungla attese da 12 anni. Ma il decreto slitta ancora

Roma, 16 aprile 2022 - Autovelox e multe, la giungla continua. Dopo 12 anni di attesa, slitta ancora il decreto che doveva stabilire regole chiare per l'utilizzo dell'occhio implacabile di pattuglia sulle nostre strade, anche quelle urbane. Con un record europeo di oltre 8mila impianti dislocati nella penisola che garantiscono - dati Aci-Istat - 3 miliardi di euro e 2,5 milioni di contravvenzioni. "Indecente che da 12 anni non si regolamenti in modo certo e una volta per tutte l'uso degli autovelox", sbotta Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati azzurri e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Che ha poi trasformato la sua battaglia di anni in un libro, "Piovono multe". Titolo che è già un programma. Sommario Regole e sentenze Cosa serve "A tradimento per fare cassa" Quando arriva il decreto Il comandante della polizia municipale I Comuni che non spiegano "Serve un censimento" Il perito Regole e sentenze Sugli autovelox esiste una letteratura sterminata di sentenze, a cominciare da quella della Corte Costituzionale che nel 2015 ha introdotto l'obbligo di taratura annuale per gli strumenti. Poi la Cassazione ha stabilito che "solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile". Ma perché la contravvenzione sia valida serve molto altro. Segnaletica adeguata, indicazione del limite di velocità e naturalmente visibilità delle postazioni. Solo che tutto questo fino ad oggi è affidato a sentenze o circolari ministeriali. Manca appunto l'ultima parola definitiva, affidata a un decreto. Autovelox e multe, ecco quando sono nulle. Marea di ricorsi Cosa serve Ma quali sono i punti chiave che il decreto dovrà regolamentare una volta per tutte? Baldelli li mette in fila: "Omologazione, approvazione, manutenzione, autorizzazione, dove vanno posizionati e chi li autorizza. Oggi vale tutto". Multe e autovelox, ...