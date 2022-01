Roma, 22 gennaio 2022 - Siamo il Paese degli autovelox ma sulle multe per eccesso di velocità in autostrada, anche dopo il nuovo codice della strada, in Europa c’è chi ci supera abbondantemente. Basta fare rotta verso nord e arrivare in Norvegia: sanzioni (minime) da 711 euro, registra Zutobi, società internazionale di formazione online per guidatori che rielabora i dati di Speeding Europe, SCBD e Auto Europe.

Il paese degli autovelox



L’Italia mantiene comunque il primato di autovelox. A gennaio 2022, il sito registra 8.073 apparecchi, contro i 4.014 del Regno Unito, i 3.813 della Germania, i 2.406 della Francia e gli appena 113 della Slovenia. In fondo alla lista, Lussemburgo e Slovacchia, rispettivamente con 24 e 13 apparecchi.

Le multe più severe

La Norvegia è la prima delle lista su diversi fronti: le multe per eccesso di velocità in autostrada partono da un minimo di 711 euro, la guida in stato di ebbrezza costa carissima, a partire da 5.783, mentre bruciare il semaforo rosso costa come minimo 756 euro.

Le multe meno severe

Il record di paese meno severo sulle multe spetta invece alla Repubblica Ceca, appena 19 euro per eccesso di velocità in autostrada. A seguire l'Albania, appena 20 euro per eccesso di velocità e 8 per l’uso del telefono alla guida. Un punto che in Italia è stato solo parzialmente modificato dal nuovo codice della strada.

Nel testo del decreto Infrastrutture - le nuove regole sono in vigore da novembre - è passata infatti la linea morbida. Chi si aspettava una stangata e supermulte è rimasto deluso. Allargato invece l'elenco degli strumenti che mettono nei guai. Non più solo telefonini ma anche “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

