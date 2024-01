Auto sulla folla, paura alla fiera di Verona

Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente avvenuto ieri durante l’esibizione di uno stuntman nella giornata inaugurale di Motor Bike Expo, il salone internazionale del motociclista, alla Fiera di Verona. Erano le 13.30 quando, in una delle aree esterne, uno stuntman alla guida di una Bmw ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro le transenne di delimitazione, travolgendo un gruppo di spettatori. Nell’urto sono state 14 le persone che hanno subito conseguenze più serie, 9 gli spettatori finiti in ospedale: 3 in codice giallo, altri 6 in codice verde, sono stati trasportati al pronto soccorso di Borgo Trento, di Negrar di Valpolicella e Villafranca di Verona.

La dinamica dell’incidente, diffusa anche da un video, è chiara. Il pilota era impegnato nelle "derapate" con l’auto, poi è uscito dall’abitacolo continuando lo show restando seduto sul tetto della Bmw e manovrando il volante con un piede. A quel punto ha perso il controllo della macchina, finendo per sbandare.