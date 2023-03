La lezione di Aouani: "L’Italia mi accolse 26 anni fa. Insulti razzisti? Provo pena"

Iliass Aouani, 27 anni, è nato in Marocco ed è cittadino italiano

Primo in tutto. Nella corsa ma anche nel rispedire al mittente – con una eleganza sopraffina – certi commenti beceri dei soliti omuncoli da tastiera. Lui è Iliass Aouani, 27 anni, mezzofondista e maratoneta italiano delle Fiamme Azzurre, fresco fresco del record tricolore ottenuto domenica nella maratona di Barcellona strappando un 2h07’16’’, tre secondi in meno del precedente primato italiano firmato dal vicentino Eyob Faniel. Preso di mira sui social per le sue origini marocchine. "E – dice lui – non è la prima volta". Iliass, possibile che nel 2023 accadano ancora queste cose? "Già e purtroppo questi pochi commenti fanno più rumore di quelli della stragrande maggioranza, per fortuna positivi. Personalmente non mi fanno né caldo né freddo, sono abituato a riceverli. Ma ci sono tanti altri ragazzi che al mio posto si sentono in difetto e a loro dico: fregatevene". Rispetto al passato, qualcosa è cambiato? "Su questi temi anni fa c’era poca sensibilità, oggi invece abbiamo fatto passi in avanti e ciò anche grazie allo sport". La diversità, scrive nel suo post di risposta, è una ricchezza e senza di essa non avremmo celebrato le ultime medaglie d’oro olimpiche. Come si combattono certi atteggiamenti? "Il male...