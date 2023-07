Morte Andrea Purgatori, ci sono due indagati: l’accusa è di omicidio colposo

Roma, 21 luglio 2023 - Ci sono due indagati per la morte del giornalista Andrea Purgatori. Dopo la denuncia della famiglia, la procura di Roma ha aperto un'indagine ed ha iscritto nel registro degli indagati due persone che lavorano in una struttura diagnostica della capitale. L'accusa con cui i due sono risultato indagati è quella di omicidio colposo.

Andrea Purgatori

Intanto per la prossima settimana è previsto l'affidamento, da parte dei pm titolari del fascicolo di indagine, dell'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del giornalista scomparso lo scorso 19 luglio all'età di 70 anni in un ospedale romano dopo una “breve e fulminante malattia”. Parallelamente gli inquirenti stanno acquisendo, affidando l'attività ai carabinieri del Nas, tutto il materiale, comprese le cartelle cliniche, dove Purgatori è stato in cura: si tratta sia di strutture private che pubbliche.

Il sequestro delle cartelle cliniche dalle strutture di cura, dove Purgatori era in cura per un tumore ai polmoni e alcuni problemi celebrali, è un passo determinante per fare chiarezza sulla sua morte. La procura infatti vuole chiarire se Purgatori avesse o meno metastasi al cervello.

Nella prima clinica dove il 70enne ha effettuato delle radiografie sarebbe emersa la presenza di metastasi celebrali, mentre nei successivi accertamenti medici svolti un un'altra struttura clinica romana, la presenza di metastasi al cervello non sarebbe stata notata. Secondo i medici della seconda clinica dove è stato visitato Purgatori, le lesioni riscontrate sarebbero state riconducibili a un'ischemia. Per questo, nelle scorse ore, i familiari hanno parlato di errore nella diagnosi e di cure sbagliate.