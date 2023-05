Due alpinisti morti sul Gran Sasso, precipitati dal Corno Piccolo

L’Aquila, 27 maggio 2023 – Due alpinisti sono morti precipitando dal Gran Sasso. Facevano parte di un gruppo che stava scalando in cordata il Corno Piccolo, seconda montagna per altezza del massiccio abruzzese. L'incidente è avvenuto sulla parete nord, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. L'allarme è stato dato da altri due escursionisti impegnati su un'altra via.

Dopo le prime informazioni incerte è arrivata la conferma: le due persone precipitate hanno perso la vita. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna. Sul posto il Soccorso Alpino del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), con due squadre in movimento dai versanti aquilano e teramano, e un elicottero del 118 decollato da Pescara.