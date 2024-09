Agguato a Scampia. Ucciso dal barbiere

Dodici colpi per non lasciare scampo. Si torna a sparare a Scampia in pieno stile camorra. Erano da poco passate le 23 quando un uomo è entrato nel salone di un barbiere. All’interno c’era Camillo Esposito, 29 anni. La raffica di colpi viene indirizzata tutta contro di lui e muore lì, davanti ad alte due persone illese. A uccidere è stata una persona con volto travisato, armata di pistola. Poi è scappato via, a bordo di un’auto dove c’era un complice ad attenderlo. Oggi il comitato per l’ordine pubblico.