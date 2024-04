A scuola con un coltello. Quindicenne arrestato

Uno studente di 15 anni è stato arrestato, a Milano, dopo essere andato a scuola con un coltello chiedendo di una professoressa in quel momento assente. Notato da due insegnanti, è stato disarmato e non ha tentato di usare l’arma. Poi però, per divincolarsi, ha avuto una colluttazione con i due docenti che lo volevano trattenere. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei due prof, uno dei quali è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso.