Un giovane educato, gentile. Alcuni lo definiscono nerd non cogliendo la determinazione nei suoi occhi. Baltimora è il miglior vincitore possibile fra quelli che mi piacevano un po' meno in questi anni. Bella voce emotiva anni '80, musicista, produttore, in grado di confrontarsi con il mondo in apparenza lontanissimo di Hell Raton, stimato da tutti gli altri giudici.

Cantautore melodico, efficace, dal linguaggio semplice non banale. Edoardo Spinsante ha solo 20 anni e vive ad Ancona. Altri indizi. Sul palco di X Factor ha portato cover di Lucio Battisti, Adele, Carmen Consoli ("un romanticismo diverso”), Morgan. E "La ballata della moda" di Luigi Tenco, canzone poco conosciuta, satira social mondana urticante. "Colore", "Altro" e "Baltimora" gli inediti.

Ha duettato con Fulminacci, quindi nel cuore è un cantautore, qualcosa di più di un popautore. Sorpreso di passare al ballottaggio con Erio, con un silenzioso e forte abbraccio al suo fragile talento, sorpreso di arrivate in finale con gIAMMARIA, spiazzato ma felice della vittoria. Baltimora canta un pop consapevole, al di là dell'età, è un ragazzo intelligente. Non canta contro, neanche contro se stesso. Avevo intuito che poteva vincere nella prima tornata di sfide al Forum, tiepido con tutti, meno con lui. E la diretta su TV8 riporta il televoto sui binari di Amici e Sanremo, così non vincono i Maneskin, non passano Erio e Vale LP.

Non vince gIAMMARIA che parla di suicidi e disagio, con un sorriso deciso e pudico. Non era un talent per ragazzini, livello alto anche con Follow e i Bengala Fire sono un'ottima live band da pub. Pesano le parole di gIAMMARIA. "Mi ritengo vincitore a prescindere - non fraintendetelo - per quello che ho imparato: ho portato a casa qualcosa che in così poco tempo non mai avrei fatto. Parlo di esperienza, dello stare sul palco, dei vocal coach... non mi aspettavo di vincere, non mi aspettavo nulla". Ha già tutto per cominciare a volare. Gli ascolti della finale su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato complessivamente 1.301.000 spettatori medi e una share del 6,2 per cento. Gli ascolti ormai si contano sulla settimana on demand, su video e playlist, l’ascolto giovanile.