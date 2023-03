Una Mappa dei rischi che tutela le aziende esportatrici

PANDEMIA, guerra in Ucraina, calamità naturali e ritorno dell’inflazione. Sono i fattori che nell’ultimo triennio hanno provocato veri e propri shock negli equilibri economici, sociali e politici del Pianeta, con un effetto inevitabile: rendere la vita più difficile alle imprese italiane che esportano, ma non impossibile visti gli ultimi dati dell’export che chiude il 2022 con una crescita che sfiora il 20%. Sace, società controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, supporta, con i suoi servizi assicurativi e finanziari, le aziende italiane che esportano, con particolare attenzione alle Pmi, accompagnandole anche in aree geografiche poco battute per cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati esteri. L’ufficio studi di Sace ha creato una Mappa dei rischi a cui vanno incontro le aziende quando hanno rapporti con un paese straniero. Il risultato di questa attività di ricerca è un mappamondo interattivo online (nella foto a sinistra in alto), consultabile su internet, che si aggiorna ogni anno e riguarda 200 mercati esteri. I rischi presi in esame appartengono a tre tipologie. La prima riguarda il rischio del credito, cioè l’eventualità che una controparte estera (sovrana, bancaria o corporate) non sia in grado o non sia disposta a onorare le obbligazioni derivanti da un...