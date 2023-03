Testimonial della Lombardia all’Expo del 2015

Un sucesso riconosciuto quello di Vigne Olcru. L’azienda vinicola ad Expo 2015 venne scelta come testimonial per la Regione Lombardia, nell’area di Palazzo Italia dedicata a 21 ambasciatori del made in Italy per le eccellenze del ‘saper fare’. E per l’Assemblea generale 2020 di Assolombarda, nei video della mini-serie "Qui ogni impresa è possibile" dello storico, conduttore e scrittore inglese John Dickie, il racconto del tessuto produttivo pavese iniziava dall’Oltrepò con Vigne Olcru a Santa Maria della Versa.