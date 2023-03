Quel Vento d’Italia che porta il nostro lifestyle fino in Cina

CI SONO STORIE che nascono sotto i migliori auspici, ma si infrangono poi miseramente dinanzi al primo ostacolo. E poi c’è la storia di Italian lifestyle, startup turistica fondata nel 2017 da Elisa Morsicani (nella foto) con l’obiettivo di far conoscere le destinazioni italiane a un target – in costante aumento - di turisti cinesi alto-spendenti. In soli tre anni, l’ascesa della startup era stata a dir poco vertiginosa: all’inizio del 2020 erano aperti 14 collegamenti settimanali con la Cina nel solo aeroporto di Roma-Fiumicino, il turismo cinese era divenuto il terzo mercato per il nostro Paese e si susseguivano le missioni cinesi dell’Agenzia nazionale del turismo (Enit) e di quella per la promozione all’estero delle imprese italiane (Ice) alla ricerca di nuove partnership. Quando si dice ‘trovarsi al posto giusto nel momento giusto’: Italian Lifestyle era nata e stava crescendo nel momento sicuramente più propizio. Poi, proprio nel 2020, la catastrofe che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: il dilagare della pandemia da Covid-19, arrivata proprio dalla Cina, Paese che ha risentito maggiormente degli effetti a lungo termine del contagio, tanto da aver rimosso le ultime restrizioni alla mobilità solo nei giorni scorsi, dopo tre anni di continue ed estenuanti...