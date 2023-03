Quel piccolo grande impero della Kerakoll fondato sulla colla

"QUANDO SONO PARTITO con la fabbrica avevo due dipendenti due. Uno era mio suocero. L’altro era l’ex mugnaio della frazione di Sassuolo dove sono nato e cresciuto, San Michele dei Mucchietti…". Oggi Romano Sghedoni (nella foto a destra), classe 1938, con la sua Kerakoll dà lavoro a oltre duemila persone. In poco più di mezzo secolo ha costruito un piccolo grande impero. L’azienda produce materiali per l’edilizia, fattura più di mezzo miliardo di euro all’anno, è all’avanguardia sul fronte della eco compatibilità e ha diciassette stabilimenti sparsi in dodici nazioni, dalla Spagna all’India, dalla Polonia al Brasile. "Ma in fondo io sono rimasto l’uomo che ero", sospira Sghedoni. "Ho i miei valori, non li ho mai rinnegati". Eppure di solito il successo cambia tante cose. "Il benessere è importante, ci mancherebbe. Tra l’altro io penso che per redistribuire la ricchezza prima la ricchezza vada creata. Però non ho lasciato che l’avidità si impossessasse del mio modo di intendere l’esistenza". Crede nel valore sociale dell’impresa, come dicono quelli bravi? "Assolutamente sì. Un industriale non risponde soltanto dei suoi conti, dei bilanci. Ha una responsabilità nei confronti di chi è al suo servizio, di chi lavora per lui e con lui". Come nasce l’avventura Kerakoll? "Ah, eravamo nel...