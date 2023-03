Più elettricità e meno gas, così si ridurranno i consumi di casa

LA STRADA CHE PORTA all’elettrificazione degli edifici è lunga, soprattutto in un Paese completamente sbilanciato sul gas come l’Italia, ma offre molteplici vantaggi. Per i consumatori comporta risparmi in bolletta; per i fornitori, maggiore efficienza e riduzione degli sprechi; per il tessuto produttivo nazionale, la creazione di occasioni di crescita per le filiere locali. Quest’anno si parte da un contesto difficile, ma istruttivo: l’attacco di Putin all’Ucraina e le sanzioni conseguenti hanno fatto impennare le quotazioni del gas, con cui mezza Europa produce l’energia elettrica. L’Italia copre circa il 60% della domanda elettrica bruciando gas e più del 90% del fabbisogno gas è importato dall’estero, perloppiù da dittature instabili. L’effetto è stato un’impennata del prezzo dell’energia elettrica, oltre che del gas. Modificando il mix delle fonti energetiche e portando le rinnovabili all’85% della produzione totale (obiettivo 2030), i prezzi attuali dell’energia elettrica potranno ridursi circa della metà, in base ai calcoli di Althesys. Questo passaggio sarà determinato anche dalla natura dei consumi: più elettrico e meno gas significa maggiore rendimento, maggiore efficienza e possibilità di autoproduzione. Le due tecnologie classiche di elettrificazione dei consumi domestici sono la pompa di calore e il piano cottura a induzione, tecnologie che impiegano meno energia...