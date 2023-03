Ora gli oggetti dialogano E ci parlano con un vocale

SI CHIAMA INTERNET delle cose e sono oggetti connessi fra di loro. Comunicano utilizzando non il 4G o il 5G, ma un’altra rete, che sfrutta sempre la tecnologia radio e che si chiama Cat-M. Vodafone ha sperimentato chiamate voce supportate da questa rete, il che apre a molte applicazioni davvero utili. Si va dalla lettura delle utenze di gas o luce in automatico dai contatori a servizi di ambito industriale e medico. L’esigenza, in questo caso, è ottenere un basso consumo di batterie, che devono durare almeno 10 o 15 anni, ma anche garantire la comunicazione di dati supportati, appunto, da una rete nella quale non è necessario che passino una mole importante di informazioni, ad esempio immagini o video ad alta definizione, ma pochi dati, costanti nel tempo. "Siamo stati il primo operatore in Italia a rendere disponibile Cat-M a livello nazionale lo scorso giugno e annunciamo oggi la prima chiamata Voice over Lte, cioè chiamate vocali, su rete Cat-M mai realizzate a livello europeo su rete commerciale. Un traguardo che testimonia il nostro ruolo di leader nell’Internet delle cose", spiega Marco Zangani, direttore network di Vodafone Italia. Le applicazioni sono davvero tante, come le comunicazioni fra dispositivi di...