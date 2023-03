"Nella fabbrica 4.0 il vero faro resta la bellezza Come 72 anni fa"

CENTOVENTI PASSAGGI E 14 ore di lavoro: si realizza così la calzatura perfetta, oggi come settantadue anni fa, quando Sergio Rossi da San Mauro Pascoli, figlio di un calzolaio, apriva il suo primo laboratorio a pochi passi dalla bottega di famiglia. La storia continua: anche ai tempi della fabbrica 4.0, innervata da sistemi di intelligenza artificiale in grado di prevedere le vendite e gestire i magazzini, la sfida più grande resta la bellezza. Bellezza è toccare una scarpa artigianale, sentire l’odore della pelle, immaginare le mani sapienti che l’hanno plasmata, forgiata con cura. Ed è il termine che Riccardo Sciutto (foto), dal 2016 amministratore delegato del brand Sergio Rossi, usa più spesso, specie se coniugato a innovazione, capacità di stare al passo coi tempi e guardare, con coraggio, agli anni a venire. "La bellezza è il nostro faro, la motivazione che ci ha spinto ad andare avanti e a fare del nostro meglio, anche negli ultimi tre anni. È stato un periodo complesso e sfidante per l’intero settore della moda e del lusso, dal quale, tuttavia, siamo usciti rafforzati", esordisce l’ad, approdato a Sergio Rossi dopo cinque anni passati al gruppo Tod’s, nel ruolo di direttore generale del marchio Hogan....