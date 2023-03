Momento d’oro per il pop Crescono i diritti d’autore

È UN MOMENTO D’ORO per l’industria musicale italiana che è in crescita, non solo in patria, ma anche all’estero. A parlare chiaro sono i numeri e le statistiche, in termini di diritto d’autore, messi a disposizione per la prima volta da Siae e Italia Music Export nel report "Musica italiana all’estero 2022". Tra il 2018 e il 2021, è stata registrata una crescita del 7,6% sui redditi provenienti dal diritto d’autore all’estero. Il report di Siae e Italia Music Export evidenzia, in particolare, la presenza di una nuova generazione di interpreti e autori che, trainata dal successo globale dei Måneskin, sta espandendo sempre di più i confini della musica nostrana, insieme ai grandi classici e alla musica elettronica italiana che aumentano il peso specifico del nostro repertorio nel mercato globale. Il 2021 è stato un anno con ricavi decisamente in crescita per l’industria discografica italiana a livello internazionale, una tendenza proseguita anche nel primo semestre del 2022. Il 2021, infatti, ha segnato un aumento del 66% di entrate da royalty. Secondo i dati Deloitte per Fimi, la Federazione dell’industria musicale italiana, i consumi di musica italiana a livello globale hanno generato quasi 20 milioni di euro nel 2021, mentre hanno...