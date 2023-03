Mobilità per incentivare la transizione ecologica

Fondata nel 2021, Tundr è una Startup Social FinTech con sede a Milano, sostenuta da una cordata di investitori italiani ed internazionali. Ha raccolto in pre-seed oltre 2 millioni di euro in pochi mesi. Grazie al primo servizio attivo, TundrMove, le aziende possono promuovere stili di mobilità green dei propri dipendenti. Una soluzione full digital per incentivare e sponsorizzare la transizione ecologica con accesso immediato agli operatori del trasporto pubblico, della micro-mobilità, del car pooling e del car sharing in Italia.