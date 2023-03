"L’alleanza fra arte e tecnologia è la nuova ricchezza"

CON UN FATTURATO di 125 milioni di euro e 1.500 addetti, il gruppo Scai, nato a Torino 50 anni fa, sfida il mondo dell’intelligenza artificiale, proponendo servizi innovativi. A raccontarlo è Massimiliano Cipolletta, amministratore delegato della società che è diventata holding negli ultimi anni, acquisendo e controllando altre realtà ad alto impatto di innovazione. Marchigiano di origine, classe 1968, si trasferisce a Torino, città che caratterizza la sua carriera professionale e il suo impegno associativo. Un percorso sviluppato secondo tappe ben definite, il suo. Inizia la sua carriera trentennale nel mondo della System Integration e dell’Ict, facendo ingresso in Scai all’età di 22 anni. Scala di posizione in posizione gli snodi nevralgici dell’organizzazione sino a raggiugerne i vertici. Ricopre, infatti, ruoli tecnici e di team leader, con esperienze in ambito commerciale. In particolare, si specializza in tecnologie innovative, tanto da diventare Business Manager dell’area finance. È amministratore delegato dal 2015. "Lavoriamo nel mondo del digitale – spiega – e ci occupiamo di innovazione, di intelligenza artificiale applicata in molti settori". Quali sono i principali? "Con l’intelligenza artificiale l’espansione è notevole. Noi operiamo nel Syntech, con algoritmi di intelligenza artificiale che studiano la vita digitale dei soggetti. Questo genere di analisi è molto...