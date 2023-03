L’algoritmo che aiuta le Pmi a trovare finanziamenti

PRIMA UN ALGORITMO per investire e capire in un click quanta liquidità si può ottenere: questo lo strumento con si è affermata Change Capital, startup nel campo della mediazione creditizia e della finanza agevolata al servizio delle Pmi. Adesso il salto di qualità, con l’avvio di un percorso per qualificarsi come Osservatorio del settore del credito, grazie all’attivazione di un monitoraggio automatico tramite la propria piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Dietro a tutto Tiziano Cetarini e Francesco Brami due professionisti aretini che nell’era del Covid hanno accelerato la strada alla trasformazione digitale nella finanza d’impresa adottando il modello "Agile" e sviluppando nuovi servizi digitali. Con la loro Change Capital dal 2019 hanno messo in piedi una società di mediazione creditizia iscritta all’Oam l’albo dedicato, che è diventata il principale marketplace per la ricerca di liquidità. Francesco Brami e Tiziano Cetarini (nella foto) sono ceo e co-founder di Change Capital. Come funziona, esattamente, la vostra azienda? "Change Capital aggrega le soluzioni di accesso alla liquidità dei più affidabili operatori del settore finanziario in un’unica piattaforma digitale e con il solo inserimento della partita Iva attraverso un algoritmo proprietario, in pochi secondi identifica quelle più appropriate per la specifica Pmi. Un luogo in cui gli...