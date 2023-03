"Imparare facendo" Un ponte tra università e lavoro

È UNA SOCIETÀ non profit che conta oltre 100 associati. Opera come un’agenzia che offre servizi di marketing, comunicazione digitale, organizzazione di eventi, creazione o restyling di siti web e consulenze finanziarie per Pmi e startup, ma ha una particolarità che la rende diversa da tutte le altre. Il suo team è composto quasi esclusivamente da studenti dell’Università di Bologna. Si chiama ‘Jebo’, l’acronimo di Junior Enterprise dell’Università di Bologna, e fa parte di un network Italiano, chiamato ‘Je Italy’, che coinvolge attualmente circa 30 atenei e, a sua volta, si inserisce in una Confederazione europea e globale. Francesca Maffei (nella foto a sinistra in alto), 22 anni, è la presidente di Jebo. Com’è nata l’idea di fondare questa società? "È nata nel 2015 come Jebo Consulting, dal progetto di alcuni studenti dell’Unibo. I fondatori volevano fare qualcosa di pratico e con un impatto positivo che andasse oltre gli studi, che potesse fornire esperienza pratica agli universitari e avvicinarli al mondo del lavoro". Da dove arrivano i componenti del vostro team? "Da diverse facoltà e sono stati attentamente selezionati tramite un periodo di prova e formazione che si svolge ogni sei mesi circa: ad essere apprezzate sono, non solo le competenze pratiche,...