Il piano di sviluppo premia Calzedonia Crescita a due cifre

CRESCITA A DOPPIA CIFRA per il fatturato del Gruppo Calzedonia. I dati preliminari di vendita riferiti al 2022 evidenziano, infatti, una notevole crescita che raggiunge i 3.047 milioni di euro con un aumento del +21,6% a cambi correnti (+20,2% a cambi costanti) rispetto ai 2.505 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Aumenta la quota di fatturato estero che si assesta su 58,5%. Il Gruppo Calzedonia anche nel 2022 ha investito fortemente sulle infrastrutture tecnologiche e digitali con l’obiettivo di integrare sinergicamente rete di punti vendita e vendita on-line, al fine di offrire al consumatore un ampio ventaglio di alternative di acquisto adatte ai diversi contesti locali.

Oggi Calzedonia Group è il principale player di settore a livello mondiale con il 65% dei punti vendita fuori dai confini nazionali. A tal proposito, nel corso del 2022, proprio con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la struttura retail il gruppo Calzedonia ha proseguito nell’attuazione del piano di sviluppo di punti vendita sia all’estero che in Italia. Nel corso dell’esercizio il saldo delle aperture evidenzia un incremento di 252 nuovi punti vendita, dei quali 196 all’estero. Alla fine del 2022 operavano con i marchi del Gruppo un totale di 5.328 punti vendita, di cui 3.484 all’estero e 1.844 in Italia. Sul fronte commerciale gli investimenti complessivi sono stati circa 280 milioni di euro sia sul fronte commerciale, potenziando e rinnovando il canale retail integrandolo sempre più al canale [email protected], che sul fronte logistico e produttivo con investimenti in tecnologie all’avanguardia per mantenere sempre innovativi gli stabilimenti del Gruppo.

Durante il 2022, inoltre, ha ripreso il percorso di crescita e consolidamento all’estero con importanti aperture negli Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile. Presente in 56 paesi, il Gruppo intende perseguire una politica di consolidamento nei principali mercati europei; proseguono, nello stesso tempo, le aperture nel mercato statunitense e in altri paesi del sud America. In Italia, nel corso dell’anno sono stati inaugurati 8 nuovi punti vendita Atelier Emé e 3 Signorvino; entrambi i brand hanno conseguito importanti crescite grazie ad un ritornato desiderio alla socialità.

Nel 2023 Signorvino sbarcherà per la prima volta all’estero con l’apertura di un bellissimo punto vendita nel cuore di Parigi. Falconeri ha riportato eccellenti risultati nelle vendite e punta a rafforzare la sua presenza in Italia e all’estero come brand specializzato nella maglieria in cashmere di altissima qualità. Continuerà nel 2023 lo sviluppo di Intimissimi Uomo e proseguirà l’attività di riqualificazione ed ammodernamento dei punti vendita esistenti: Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.