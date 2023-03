Enit e Trenitalia insieme per sostenere la crescita del turismo

La presentazione dell'accordo

Milano, 16 Febbraio 2023 – Importante intesa fra Enit e Trenitalia per potenziare le esperienze di viaggio in Italia. I dati dei turisti in treno Nel 2022 l’Italia è tornata a viaggiare e ha scelto di farlo in treno. Lo scorso anno Trenitalia ha registrato oltre 1 milione di passeggeri al giorno e quasi 400 milioni di viaggi. L’Italia si conferma meta particolarmente apprezzata dai turisti stranieri, i cui acquisti di prodotti Trenitalia sono aumentati nel 2022 del 25% rispetto al 2019. Le prenotazioni registrate per viaggi nei primi tre mesi del 2023 confermano le attese positive di ulteriore crescita del trend osservato lo scorso anno, ed evidenziano la preferenza da parte della clientela estera verso i prodotti Frecce. Portare a bordo dell’alta velocità immagini della Penisola e, in particolare della campagna #Thisisischia, è un ulteriore modo per stimolare il viaggio in Italia. L'incontro sul valore della sostenibilità L’analisi è emersa alla BIT 2023 a Milano dove l’Amministratore Delegato di Enit (Agenzia nazionale del turismo) Ivana Jelinic e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi hanno avviato un dialogo sul tema “Lo sviluppo internazionale del turismo e il valore della sostenibilità”. Un tipo di turismo che cresce sempre...