Economia circolare e transizione green L’Europa guarda al modello Prato

UNA CITTÀ europea, capace di anticipare di gran lunga i temi di economia circolare, transizione ecologica e sviluppo sostenibile. Un distretto da decenni patria del riuso e del riciclo, attestandosi come primo in Europa nel settore tessile. Un approccio consolidato che ha reso di semplice ricezione in tutta la provincia i dettami del Pnrr, riuscendo rapidamente a mettere d’accordo la totalità degli attori del distretto intorno al piano ‘Next Generation Prato’, capace di attivare progetti per 198 milioni di euro. E’ un modello preso ad esempio su scala europea quello che sta portando avanti la città di Prato. Le strategie su sostenibilità ed economia circolare, con il tavolo di coordinamento istituito nel 2018 con sindacati, associazioni di categoria, società partecipate, enti e università, ha facilitato la progettazione di interventi capace di attrarre fondi Pnrr. E non a caso fra le sei linee di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza i vari ministeri hanno assegnato al territorio pratese 126 milioni di euro per un totale di 76 progetti. Fondi che sfiorano i duecento milioni se ci si aggiungono co-finanziamenti regionali ed europei su altre progettualità di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile. "Come distretto su alcuni temi di sostenibilità economica...