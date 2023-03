Dolci e gelati oggi immuni dalla crisi e dall’inflazione

I TALENTI DEL GELATO artigianale, la creatività della pasticceria internazionale, i lievitati e le infinite varianti del pane, l’aroma inconfondibile del caffè e le lavorazioni di pregio del cioccolato. È questo e molto altro Sigep-The Dolce World Expo, il salone di Italian exhibition group dedicato al foodservice dolce, la cui 44esima edizione è in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 25 gennaio. Unico appuntamento in Europa capace di offrire una vetrina completa su tutta la filiera, Sigep si tiene in contemporanea con la settima edizione di AB Tech Expo, dedicata a tecnologie e macchinari dell’arte bianca, dallo stoccaggio all’impasto e lavorazione. Le due manifestazioni occupano l’intero quartiere fieristico (130mila metri quadri) e presentano oltre mille brand espositori, provenienti da 34 Paesi del mondo. "Sigep è un’autentica fiera globale", dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian exhibition group. "Porta il mondo a Rimini e, al contempo, porta nel mondo la nostra splendida città. Il successo di questa manifestazione indica quali sono i binari più saldi cui agganciare le economie del Paese. Protagoniste sicure delle fiere sono le imprese, sì, ma anche i territori, e Sigep ne è la conferma concreta: molti ‘big’ del foodservice dolce hanno il loro quartier generale...