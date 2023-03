Cresce l’Intelligenza Artificiale Il mercato italiano fa +32%

MACCHÈ futuro. Bolla o non bolla, l’intelligenza artificiale ci sta già cambiando la vita. E sta cambiando anche i connotati dell’azienda Italia, dove nel 2022 il settore ha fatto registrare un vero e proprio boom. Il mercato italiano dell’IA ha infatti raggiunto il valore record di 500 milioni di euro, segnando un +32% sul 2021. Oltre 6 grandi imprese su 10 hanno già avviato almeno un progetto con questa tecnologia, mentre il 93% degli italiani la conosce e il 73% ha timori per il suo impatto sul lavoro. Lo certifica la ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, proprio nei giorni in cui il dibattito sull’AI si è riacceso per la crescente popolarità di ChatGpt un software ‘conversazionale’ che sta infiammando la concorrenza fra le maggiori Big Tech mondiali come Microsoft, Google, Apple e la cinese Baidu. "Con ChatGpt che ha raggiunto un milione di utenti si è sancita la definitiva affermazione dell’AI Generativa – commenta Giovanni Miragliotta (nella foto a sinistra), direttore dell’Osservatorio – Di pari passo è nata l’esigenza delle Istituzioni di tutelare i cittadini dalle possibili implicazioni negative. Sono nate linee guida in tutto il mondo e il Consiglio Europeo ha approvato...