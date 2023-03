"Contro i rincari in bolletta case libere da gas metano"

UNA CASA PIÙ SICURA, senza rischi di scoppi, incendi e fughe di gas. Una casa a impatto zero, dove è possibile alzare le temperature senza paura dei costi. Una casa "innovativa". Non è un’utopia, ma il progetto Zerometano ideato da Gruppo Energetica. L’azienda, con sede a Bologna, che opera nel settore dell’efficientamento energetico, ha studiato e sperimentato questa nuova soluzione pensata per il mondo retail. il progetto punta a rivoluzionare il sistema di riscaldamento delle abitazioni. E a dare, così, una risposta efficace al contraccolpo dei rincari in bolletta. Su quali principi si fonda ZeroMetano? "Si tratta di un Sistema che elimina completamente il gas, così come tutti i combustibili che non sono di fonte naturale - spiega il fondatore, Giacomo Ghermandi (nella foto) - ma capace allo stesso tempo di garantire il comfort climatico: i nostri clienti, ovviamente, non devono patire il freddo nelle stagioni segnate dalle basse temperature. Non solo: questo sistema consentirà di ottenere significativi risparmi rispetto ai sistemi tradizionali". Come funziona? "Bisognerà, innanzitutto, sostituire la caldaia del cliente. Il sistema si basa su un termo generatore ad alte temperature, che permette di scaldare acqua calda e quindi di poterla utilizzare all’interno dei termosifoni già presenti nell’abitazione. In questo...