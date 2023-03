Basta coi vecchi colloqui: il posto passa dal metaverso

E SE IL COLLOQUIO di lavoro anziché in presenza o da remoto, fosse addirittura fatto sul metaverso? È la nuova frontiera dei processi di reclutamento ed è quanto sta proponendo PwC Italia. La società internazionale, presente nel nostro paese, con 7 mila consulenti e 24 uffici, nelle principali città italiane, da Genova, a Bologna, passando per Firenze, Bergamo e Bari, e che si occupa di revisione e consulenza strategica per le imprese, per lo più nei settori fiscale e legale, cerca sempre nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Per trovare le persone più innovative, PcW Italia ha deciso di mettere in atto azioni di reclutamento che si basano sulla tecnologia, la creatività e l’innovazione, ma anche la simulazione e il gaming. In una parola il metaverso. L’obiettivo della società di consulenza internazionale, presente in 152 paesi nel mondo, è quello di attrarre nuovi talenti, superando i limiti del possibile nella trasformazione digitale delle risorse umane. Insomma, una piccola, grande rivoluzione, come spiega Luca Ruggi, direttore delle risorse umane di PwC Italia: "Abbiamo scelto di portare i nostri processi di assunzione anche sul metaverso, perché nell’ultimo anno abbiamo dato il benvenuto a circa 3.000 colleghi, di cui la maggior...