Xi Jinping a Macao per i 25 anni dal ritorno alla Cina Milano, 20 dic. (askanews) - Milano, 20 dic. (askanews) - La cerimonia dell'alzabandiera si tiene a Macao per celebrare il 25° anniversario del ritorno dell'ex colonia portoghese alla Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato alle celebrazioni e all'insediamento del nuovo leader di Macao, Sam Hou-fai, il primo leader della città a nascere nella Cina continentale. "I residenti di Macao godono di più diritti e libertà che in qualsiasi altro momento della storia e le basi politiche e sociali del principio 'un Paese, due sistemi' sono diventate più solide", ha detto Xi. "Ha resistito a prove difficili come l'epidemia di SARS, la crisi finanziaria internazionale e l'epidemia di COVID-19, mantenendo un trend di sviluppo stabile a lungo termine". "Dobbiamo rispettare le differenze tra i due sistemi, garantire pienamente l'elevato grado di autonomia della Regione amministrativa speciale e continuare ad attuare pienamente, accuratamente e senza tentennamenti il principio di 'un paese, due sistemi' e ' il popolo'", ha aggiunto Xi. L'ex avamposto commerciale portoghese è stato radicalmente trasformato, diventando la capitale mondiale dei casinò, con un fatturato maggiore di Las Vegas, e una destinazione popolare per milioni di turisti cinesi.